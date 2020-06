Longarts Ziekenhuis Tienen wil dat burgemeesters betogingen tegen racisme verbieden

Er komt heel wat kritiek op de betoging tegen racisme in Brussel. Niet alleen omdat die ontaard is in rellen, maar vooral omdat er veel te veel volk bijeen was. Hans Struyven, longarts in het Heilig-Hartziekenhuis in Tienen: "Ik was wel wat verontrust toen ik de beelden zag van de betoging. Het is nog niet het moment om zoveel mensen bijeen te brengen. Mensen die de social distancing niet bewaren en die ook nog roepen, dat zijn risicofactoren. Er werden wel mondmaskers gedragen, maar het gebruik zal niet continu perfect geweest zijn."