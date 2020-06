Worden kleinere, regionale luchthavens de toekomst?

De directie van de luchthaven put moed uit wat ze ziet in de Verenigde Staten: daar zijn het vooral de kleinere vliegtuigen en luchthavens die het eerst opnieuw opveren. Of zoals directeur Stefaan Van Eeckhoutte het zegt: "Wat corona betreft is het duidelijk dat het veel veiliger zal kunnen verlopen in kleine vliegtuigen, de inzittenden zijn meer geïsoleerd. Je kan gemakkelijker afstand houden van de massa dan op een grote luchthaven. Daarnaast is het aanbod van lijndiensten in de wereld enorm verminderd door de coronacrisis. We denken ook niet dat het snel zal hernemen. Dus dat is een kans voor de kleinere luchtvaartmaatschappijen zoals deze die bij ons actief zijn.