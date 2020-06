Man beklimt Mount Everest in Ronse

Liviau liep de steilste helling van Vlaanderen, de Fiertelmeers in Ronse, 103 keer op om zo de hoogte van de Everest te benaderen, hij liep daarvoor 17 uur lang de steile helling op en af. “Ik ben eventjes bezig geweest. De laatste twee uren waren een verschrikking. Zelfs naar beneden lopen deed pijn, alles deed pijn. Maar ik hield vol", zegt David Liviau.

Liviau is de eerste Belg die de challenge in Vlaanderen afrondt, 4 anderen deden het hem al voor in de Ardennen. De juiste helling zoeken is niet makkelijk. "Je moet een helling vinden die steil genoeg is zodat je niet teveel kilometers moet wandelen.” Twee weken geleden liep Liviau ook al 100 keer de Paterberg op en af.