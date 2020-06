Portugese verdachte opgepakt in zaak-Madeleine McCann: man belde meerdere keren met Duitse verdachte

De politie heeft sterke vermoedens dat de oud-medewerker in de gesprekken met de Duitse verdachte vertelde waar het veilig was om een bepaald vakantieappartement te overvallen. Op het moment van de vermoedelijke ontvoering van Madeleine zaten ouders Kate en Gerry McCann met enkele vrienden te dinneren in een tapasbar op 50 meter van hun appartement. Hun drie kinderen, Madeleine (3) en de tweeling Sean en Amelie (1), lagen te slapen.



Op het moment van de verdwijning van Madeleine McCann was de Duitse hoofdverdachte in het vakantiecomplex Praia da Luz. Uit locatiegegevens van zijn gsm blijkt dat hij daar op 3 mei 2007 tussen 19.32 en 20.02 uur gebeld werd op een Portugees nummer, door een Portugees nummer. Madeleine verdween die avond tussen 21.10 en 22 uur uit het vakantie-appartement.



Intussen heeft de politie honderden telefoontjes en mails ontvangen na de oproep van afgelopen donderdag. De Duitse politie gaat ervan uit dat Madeleine McCann is vermoord, begin deze week kwam er na 13 jaar speurwerk een doorbraak in het dossier.