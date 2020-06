Meetjeslandse gemeenten vrezen toenemende files door werken aan ring in Gent: "Er moeten nu alternatieven komen voor de auto"

Enkele gemeenten in het Meetjesland uiten hun ongerustheid over de geplande werken aan de ring rond Gent, de R4. In 2022 wordt de R4 omgevormd tot een autosnelweg, de gemeenten vrezen dat die verandering files zal creëren. Daarom vragen ze om werken die alternatieven bieden voor de auto sneller uit te voeren. “Het gaat over werken aan het openbaar vervoer en fietswegen, zo willen we de filelast verminderen”, zegt schepen van Evergem Lukas Van Der Meersch (CD&V).