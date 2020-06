Gewezen first lady Michelle Obama: "Voor wie zich onzichtbaar voelt: jullie verhaal is wél degelijk van belang"

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd na zijn arrestatie door een blanke agent staat racisme en geweld opnieuw hoog op de agenda in de VS, met wereldwijd protestacties tot gevolg.



Michelle Obama tweette eind mei al over de onrust, maar sprak zich deze keer uitgebreid uit over de spanningen. "Ik spreek tot jullie niet als gewezen first lady maar als moeder, mentor en burger die bezorgd is over onze toekomst en die van ons land", stak Obama van wal.