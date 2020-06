Auteur Nadia Nsayi: "Keuze aan politici en media: focussen op rellen en massa, of boodschap 10.000 vreedzame betogers"

Niet mee met dit verhaal?

De Black Lives Matters-betoging gisteren in Brussel krijgt om meerdere redenen kritiek. Er waren meer dan 10.000 mensen aanwezig op en rond het Poelaertplein, waardoor afstand houden niet langer mogelijk was. Nadien kwam het tot rellen en werden enkele winkels geplunderd.

32 agenten raakten gewond en 12 politievoertuigen werden beschadigd, waarop de politievakbonden NSPV en VSOA een stakingsaanzegging indienden “zodat er een einde komt aan het geweld tegen de politie”. Vooral de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) ligt onder vuur omdat hij de betoging in coronatijden “tolereerde”. Uiteindelijk werden 240 mensen bestuurlijk aangehouden.

Ook in Antwerpen werden 115 betogers (waaronder 58 minderjarigen) aangehouden omdat ze verder protesteerden op de Groenplaats na de betoging op het Steen. De politie krijgt kritiek voor de aanpak van die actie, die volgens sommige getuigen hardhandig en disproportioneel was.

Op sociale media is er daarnaast een stellingenoorlog aan de gang met twee duidelijke kampen. Enerzijds wordt het optreden van de politie in Brussel, maar ook in Antwerpen, in vraag gesteld. In Brussel spreken de organisatoren van Change vzw bijvoorbeeld van “politiegeweld” dat “bewijst dat de betoging nog steeds nodig is”. Anderen focussen op de afstandsregels die niet werden nageleefd, en de harde beelden van de schermutselingen in Brussel.