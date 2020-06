Slaap deze zomer in een tipi in een Vlaams natuurgebied

Deze zomer zullen heel wat mensen op vakantie gaan in eigen land. Daarom pakt het Agenschap voor Natuur en Bos uit met nieuwe kampeerterreinen midden in de natuur. Het gaat om locaties in Vlaanderen, waar gedurende de zomer een tiental tipitenten te midden van de natuur zullen staan.

Ook in het Troostembergbos in Tielt-Winge zal je deze zomer uitzonderlijk kunnen kamperen. "We hebben een kampeerplek gemaakt vlakbij waterloop de Winge", vertelt boswachter Gert Verbruggen. "Dat is een unieke plek waar je anders niet mag kamperen. In de Winge zitten er 's zomers veel bevers. Je kan er dus als het ware op beversafari gaan."