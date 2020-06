Verdachte opgepakt voor het besmeuren van beeldengroep Leopold II in Oostende

Er is een verdachte opgepakt in verband met het besmeuren van de beeldengroep Leopold II in Oostende. Dat besmeuren gebeurde vorige week, in de nacht van woensdag op donderdag. Het protest tegen de beelden van de tweede koning van België flakkerde weer op, nadat in Minneapolis in de Verenigde Staten een zwarte man stierf na een hardhandig optreden van de plaatselijke politie.