Oostendse zakenman moet serval terugbrengen naar kweker in Duitsland

De politie en inspectiedienst dierenwelzijn zijn maandagmorgen vroeg langs geweest bij een Oostendse zakenman uit de Spalaan in Oostende in verband met zijn serval. Vorige week, tijdens het pinksterweekend, raakte de katachtige uit de Afrikaanse savanne zoek. De zakenman verspreidde een opsporingsbericht en beloofde 1.000 euro voor de vinder. Uiteindelijk vond hij het beestje terug onder een struik in zijn tuin. Ondertussen kwam hij wel in het vizier van de politie en van dierenwelzijn. “Servals zijn verboden in België", zegt Brigitte Borgmans van Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. "Er zijn uitzonderingen, maar de houder had in dit geval geen erkenning. De man moet het dier verplicht terugbrengen naar de kweker in Duitsland.”