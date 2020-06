Premie van 2.000 euro voor ondernemingen die openen met zwaar omzetverlies, ook maatregelen voor kwetsbare gezinnen   

De Vlaamse regering voert een nieuwe premie in van 2.000 euro voor ondernemingen die de maand na hun opening met een omzetverlies van meer dan 60 procent te kampen hebben. Daarnaast wordt de "hinderpremie" van 160 euro per dag verlengd voor ondernemingen die nog steeds verplicht moeten sluiten. De regering heeft ook 3 maatregelen voor kwetsbare gezinnen genomen, waaronder een tijdelijke toeslag van 40 euro per kind voor kwetsbare gezinnen.