Planckendael ringt ooievaarsjongen: "Soms zien de ooievaars zwart van de modder, dit jaar zijn ze spic en span"

Dierenpark Planckendael is bezig met het ringen van de ooievaarsjongen. Dat is dit jaar een hele klus want Planckendael heeft de grootste ooievaarskolonie ooit. "We zitten dit jaar aan 77 nesten. Dat zijn er tien meer dan het jaar voordien", zegt verzorger Jean Niesz aan Radio 2 Antwerpen.