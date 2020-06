Politicoloog Carl Devos (UGent): “Superkern is een kolderbrigade”

De beslissing om iedereen tien gratis treintickets te geven, is volgens Carl Devos de beste illustratie van het volgens hem foute beleid: “Het pijnlijke aan heel die reeks maatregelen is dat ze niet fijn genoeg afgestemd zijn. Men had chirurgisch moeten ingrijpen. Het zijn mastodontmaatregelen waarvan men hoopt dat er iets blijft van hangen.”

Volgens de professor weten de politici dat de maatregelen niet effectief zijn, maar een vorm van symboolpolitiek. Dat hoorde hij van een partijvoorzitter: “Die zei me: het zal misschien geen tewerkstelling opleveren en het zal misschien geen extra consumptie opleveren, maar het is een blijk aan de horeca dat we hen steunen.”

Het ligt ook aan het systeem zelf. Volgens professor Devos kan je van een volmachtenregering gesteund door oppositiepartijen alleen maar dit soort maatregelen verwachten: “Iedereen moest zijn eigen ding krijgen om er dan mee uit te pakken.” Voor een echt relanceplan is het wachten op een echte regering die ideologisch meer eenheid vertoont.