Politie Antwerpen ontkent geruchten: "Klopt niet dat we enkel zwarten en geen blanken hebben opgepakt"

In Antwerpen zijn gisteren 115 mensen bestuurlijk aangehouden na de Black Lives Matter-manifestatie in de binnenstad. Al snel kwam er op sociale media kritiek op de aanpak van het Antwerpse korps. Enkele ouders van opgepakte jongeren merkten op dat hun zwarte kinderen wél in de cel belandden en hun blanke vrienden niet. "Er is inderdaad heel veel te doen over onze politie-actie van gisteren. Wij ontkennen met klem dat wij hardhandig te werk zijn gegaan. Er is ook geen onderscheid gemaakt tussen blank of zwart. Dat is te gek om los te lopen. Dat doen wij niet", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns in "Start je dag".