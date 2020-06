Politie Westkust zet warmtecamera in tegen mensensmokkel op zee

Provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé (CD&V) is tevreden met de nieuwe aanwinst van de politie. "We zien dat transmigranten meer en meer via onze kust met opblaasbare bootjes in Engeland proberen te geraken. Op radarbeelden zijn die bootjes niet te zien. Met de warmtecamera kunnen we ze wel waarnemen. De camera laat ons ook toe in het donker de duinen te observeren waar meestal 's nachts de overtochten worden voorbereid. Op die manier kunnen we verhinderen dat mensen de zee opgaan en kunnen we levens redden"