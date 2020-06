Politie van Kortrijk brengt rouwbrochure uit: "Het boekje staat vol praktische tips over verlies"

De politie moet vaak slecht nieuws brengen. Dat kan gaan over iemand die door een ongeval om het leven kwam, maar ook over iemand die vermoord is. Elke politiezone heeft een slachtofferteam om de nabestaanden op te vangen, maar die zijn vaak overdonderd door het nieuws.

De nieuwe brochure "Verlies raakt diep" zet alle informatie nog eens op een rijtje. "Er staan heel wat praktische tips in", zegt Isabel Degraeve van de sociale politie van de zone Vlas. "Zo kom je in de brochure te weten welke instanties verwittigd moeten worden of wat een begrafenisondernemer voor jou kan betekenen. We beschrijven ook de normale fases van een verwerkingsproces. Dat helpt de mensen ook een beetje op weg om met hun verdriet om te gaan."