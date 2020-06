Brusselse burgemeester Close heeft geen spijt van anti-racismebetoging gisteren: "Zou zelfde beslissing opnieuw nemen" 

"Was de situatie ideaal? Zeker niet. Het zou beter zijn om massabijeenkomsten te vermijden", zegt de burgemeester van de hoofdstad ook. "Maar wie denkt dat we die bijeenkomsten konden vermijden, die droomt."

Close: "Kijk naar wat er gebeurt in Parijs, Londen, Berlijn én in Rome in Italië. Er was een woede die moest worden uitgedrukt. We hebben de voorkeur gegeven om die dingen te omkaderen, met bijvoorbeeld mondmaskers voor een grote meerderheid onder hen."