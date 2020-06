Belgische regisseur en actrice Marion Hänsel overleden

Hänsel werd in 1949 geboren in Marseille, maar groeide op in Antwerpen om daarna de hele wereld rond te reizen, vaak met de camera in de aanslag.

Haar filmografie telt een vijftiental films. In "Il Maestro", uit 1990, was Charles Aznavour te zien, en met "Between the Devil and the Deep Blue Sea", uit 1995, haalde ze de officiële competitie in Cannes.

In de jaren 70 en vroege jaren 80 was ze ook als actrice in enkele films te zien.