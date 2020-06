Spaans Hooggerechtshof opent onderzoek naar vroegere koning Juan Carlos

Het Spaanse Hooggerechtshof opent een onderzoek naar de vroegere Spaanse koning Juan Carlos. De rechtbank bekijkt of er sprake is van corruptie bij de aanbesteding van een hogesnelheidslijn in Saoedi-Arabië en of Juan Carlos daar ook voor vervolgd zou kunnen worden, want tot zijn aftreden zes jaar geleden genoot hij als koning immuniteit. Het koningschap van Juan Carlos werd geplaagd door corruptieschandalen.