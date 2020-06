Antwerpse politie lost schoten op auto die op hen probeert in te rijden

Het snelleresponsteam van de Antwerpse politie kreeg een auto in de gaten die eerder was opgemerkt door de slimme camera's. De auto had een gestolen nummerplaat. "Aan het treinstation Antwerpen-Oost kon de politie de auto stoppen, maar de bestuurder probeerde in te rijden op de politieagenten", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. De politie heeft op de banden geschoten maar de verdachten konden vluchten. De auto ging vervolgens de snelweg op richting Gent en ter hoogte van de verkeerswisseling van de A12 met de E19 is de auto gevonden. De inzittenden waren gevlucht."

De politie startte een zoekactie. "We vonden de auto dicht bij een spoorweg. Daarom hebben we het treinverkeer laten stilleggen. We hebben vervolgens één van de verdachten teruggevonden in de De Wittestraat in Berchem. De andere verdachte is voorlopig nog niet gevat", vertelt Bruyns.