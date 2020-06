Racisme bestrijden vereist staatsmanschap van onze politici

En zo snel als politici de afgelopen twee weken waren om racisme te veroordelen en er vervolgens niets mee te doen. Zo snel zijn ze nu om de protestactie tegen racisme te veroordelen, zich boos te maken op de Brusselse politiek en het Vlaams Belang een open doel te laten om te scoren.

Want scoren dat lijkt het enige te zijn waar politici nog mee bezig zijn. Surfen op de waan van de dag. Gisteren was dat tegen racisme, vandaag tegen relschoppers en morgen zijn de virologen misschien weer kop van jut. Er is niemand bezig met een visie, met een plan, met de reden waarom men aan politiek doet. Het is een groot populistisch theater van likes en in de aandacht lopen.

Ik las recent nog een tweet van een politicus die schreef dat actiegroepen zoals Black Lives Matter of Youth For Climate lui zijn omdat ze geen politiek plan voorleggen. Ik denk dat hij ergens een punt heeft, dat wij burgers zullen onze toekomstplannen zelf moeten schrijven want uit politieke hoek hoeven we duidelijk niets meer te verwachten.