Sven Nys Cycling Center in Baal Tremelo gaat morgen opnieuw open

Sven Nys, de veldritkampioen naar wie het Cycling Center is vernoemd, is blij met de heropening. "Ik ben bijzonder gelukkig dat we weer onze deuren kunnen openen. We hebben lang moeten wachten. Zoals veel bedrijven snakten we naar de heropening. Ik heb de drukte die er hier normaal heerst, de voorbije weken gemist, zeker wanneer het mooi weer was."