Marianne, Frank en Leo keren pas terug na 21 juli op "Thuis"-set en 4 acteurs in elkaars bubbel: "Passen regels toe"

Op de set wordt ook rekening gehouden met de anderhalve meter-regel, behalve dan bij vier acteurs. Personages Lowie Bomans (Mathias Vergels) en Viv Van Rooy (Lynn Van den Broeck) mogen dicht naast elkaar zitten op de sofa of met elkaar flirten. Ook acteurs Katrien De Becker (Tania Tybergyn) en Pieter-Jan De Paepe (vertolkt voorlopig een onbekende man) hoeven geen rekening te houden met social distancing.



Waarom? De vier acteurs vertoeven in privésfeer al in elkaars "bubbel". Vergels en Van Rooy zijn een koppel, De Paepe is de pluszoon van De Becker. Producer Roggen: "We hebben de vraag gesteld wie er in zijn privéleven collega's in zijn bubbel toelaat? En zijn met die opportuniteiten aan de slag gegaan."