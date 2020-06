Tom Annoot (27) uit Ieper woont zoals 100 jaar geleden: "Ik kook zelfs in de potten en pannen van toen" 

De 27-jarige Tom Annoot is de jongste telg van de "Annoots", een familie die teruggaat tot de jaren 1500. "Mijn overgrootvader verhuisde naar Woesten en mijn grootouders woonden in Ieper", zegt Tom. "Papé Augustus overleed in 1994, vlak voor de publicatie van zijn stamboomonderzoek. In het boek richtte hij zich tot ons, zijn nakomelingen. Hij zei dat we zorg moesten dragen voor het familiearchief en niets mochten wegsmijten."

Dat was Tom nooit van plan. "Nadat mamé Madeleine in 2013 overleed, bewaarde ik de meubels van mijn grootouders, en hun ouders en grootouders, in een loods. Die meubels zijn daar blijven staan tot ik een geschikte woning vond. 7 jaar later kocht ik een karaktervolle woning uit de jaren 20, gelegen binnen de historische stadswallen van Ieper, op amper 50 meter van het grootouderlijk huis.

