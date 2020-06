Turnhouts café heropende afgelopen nacht al: "Vooral het "zeveren" tegen elkaar gemist"

Klokslag middernacht ging café "Sports world" in Turnhout als één van de velen in het land voor een uurtje weer open. Het café zat goed vol, al hield iedereen zich aan de coronmaatregelen. Voor de cafégangers was het een blij weerzien met elkaar.

"Ik heb vooral het zeveren tegen elkaar gemist", aldus een vaste stamgast. "Normaal gezien doen we dat aan de toog, maar daar zullen we dus nog even op moeten wachten."