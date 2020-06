"We can't breathe": net zoals Floyd, snakken veel mensen van kleur ook bij ons al jaren naar adem

Maar bij racismebestrijding mag het echter niet stoppen. Want hoewel deze inspanningen broodnodig zijn, zullen ze nooit volstaan om de raciale ongelijkheden volledig uit te wissen. Stel dat we morgen miraculeus wakker worden in een racisme-vrije wereld. Dan zullen de slachtoffers de mentale en fysieke gezondheidsgevolgen van racisme uit het verleden blijven ondervinden, en kunnen deze gezondheidsgevolgen nog steeds de volgende generatie negatief beïnvloeden.

Net daarom moeten we ook ruimte creëren voor het lijden van slachtoffers van racisme. We moeten een klimaat ontwikkelen waar mensen van kleur geloofd en degelijk geholpen worden wanneer we zeggen: “We can’t breathe”. Want net zoals Floyd in de laatste minuten van zijn leven naar adem snakte, voelen veel mensen van kleur zich al jaren verstikt in België.