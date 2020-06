Vogelfotograaf kan Duffelse wolf vastleggen: "Opeens stond hij daar, op amper 50 meter van ons"

"Hoe langer het duurt, hoe meer je beseft dat de kans heel klein of zelfs onbestaande is om de wolf te zien te krijgen", zegt Rottiers. "Na enkele uren, rond 22u, wou ik er eerlijk gezegd mee stoppen. Maar toen kwam het verlossend bericht dat iemand de wolf had gespot. Dan begint de adrenaline te pompen en is het alle hens aan dek. We hebben zo snel mogelijk de locatie gezocht, en dan is het hopen dat je niet te laat bent."

"We zaten aan de rand van de wei, en plots zagen we hem uit het bos komen", zegt Rottiers enthousiast. "We kregen hem prachtig in beeld, op amper 50 meter van ons. Hij bleef maar heel even staan, want plots werd hij opgeschrikt en verdween hij weer."



Jan Rottiers deelde de foto in een Facebookgroep waar hij normaal gezien foto's van vogels post. De plek waar hij de wolf gezien heeft, houdt hij geheim. "Het is een unieke gebeurtenis dat er een wolf opduikt in deze streek, maar het is belangrijk dat hij niet te veel gestoord wordt en dat hij rustig zijn gang kan gaan."