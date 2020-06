Volkstuintjes in Brecht ontruimd door de NMBS: "Onze groenten en fruit zijn volledig weggehaald"

In Brecht is een terrein met volkstuintjes ontruimd in opdracht van de NMBS. In het totaal gaat het over 18 tuintjes, 9 kindertuintjes, een dierenbos en een cafetaria. Bernard Somville richtte de tuintjes zes jaar geleden op voor mensen zonder tuin of voor mensen die het minder breed hadden. Pas dit jaar bleek dat het eigendom is van de NMBS. Omdat de initiatiefnemer van de tuintjes, Bernard Somville, zijn huur net te laat heeft betaald, is alles nu ontruimd.