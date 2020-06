Voor het eerst in jaren plannen Belgische bedrijven meer ontslagen dan aanwervingen

HR-bedrijf Manpower ondervroeg eind april 461 Belgische werkgevers over hun tewerkstellingsvooruitzichten voor de periode juli-augustus-september (derde kwartaal). Op dat moment lag het economische leven al enkele weken stil door de lockdown (ingegaan op 18 maart) en had de Nationale Veiligheidsraad net de exitstrategie voorgesteld (24 april).

Belangrijk volgens de onderzoekers van Manpower is het verschil tussen het percentage werkgevers dat aangaf werknemers in dienst te zullen nemen (11 procent) en het percentage dat werknemers wilde ontslaan (16 procent). Dat verschil is negatief (-5 procent) en dat is in de 17 jaar van de bevraging nooit eerder gebeurd. Alleen Waalse werkgevers zien zich meer mensen aanwerven dan ontslaan.

De situatie is vooral zorgwekkend in de horecasector, die zwaar getroffen werd door de lockdown. Een op de vijf bevraagde werkgevers (22 procent) verwacht dat ze tegen eind september werknemers zullen moeten ontslaan. Er is algemeen ook meer pessimisme in kmo’s dan in grote bedrijven.