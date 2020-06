Waarom dumpten betogers het standbeeld van Edward Colston in Bristol?  En wie is zijn mogelijke vervanger?

Maar het grootste deel van zijn leven bracht Colston dus door in een andere wereld. Die van Londen, in de 17e en 18e eeuw het Engelse centrum van de slavenhandel. Hij was er een geslepen zakenman in wol en textiel én werd er lid van de Royal African Company (RAC), die onder toezicht van koning James II lange tijd het alleenrecht had over de Engelse slavenhandel. De RAC verkocht in de tweede helft van de 17e eeuw naar schatting 100.000 slaven . Mannen, vrouwen en kinderen kregen op hun borst de stempel van de RAC ingebrand.

De driehoekshandel verliep met schepen die vanuit Engeland goederen als ijzer en buskruit naar de hele westkust van Afrika vervoerden, daar slaven mee aan boord namen en die doorverkochten aan plantages in de Caraïben en Noord- en Zuid-Amerika. Als ze de overvaart naar de andere kant van de Atlantische Oceaan haalden tenminste. De schepen keerden terug naar Engeland met een grote vracht aan katoen, suiker en rum . Colston zelf zou zo'n 40 schepen in zijn bezit hebben gehad. Maar na 1692 trok hij zich uit het zakenleven terug. Het zou nog tot 1807 duren voor de Slavery Abolition Act een feit werd en er geen slaven meer mochten worden verhandeld. In 1833 werd de slavenhandel in Groot-Brittannië helemaal afgeschaft.