Onverwoestbare Willem Vermandere komt uit zijn kot: "Onmiddellijk naar m'n stamcafé geweest"

"Gemakkelijk waren die maanden niet. Het is alsof het oorlog is, hé. Maar dan tegen een onzichtbare vijand", zegt Vermandere. "En de bom kan zomaar op je huis vallen." Hij was zich er wel van bewust dat hij op zijn leeftijd tot de risicogroep behoorde. De quarantaine op zich vond hij niet erg. "Ik leef al heel mijn leven in afzondering door hier in de Westhoek te wonen. Ik ben altijd al in quarantaine. Toch was het een zeer intense tijd. Ik heb veel muziek gecomponeerd en grafisch werk gemaakt. Ik denk dat creatievelingen nog profijt zullen trekken uit deze periode."