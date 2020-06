Witte mensen hebben een essentiële rol te spelen in de strijd tegen racisme

Wit privilege is een heel belangrijk concept, maar er een gesprek over beginnen is heel moeilijk, zelfs in progressieve kringen. Wit privilege benoemen wil niet zeggen dat alle witte mensen zich schuldig moeten voelen of dat het leven voor alle witte mensen makkelijk is. Want ja, er zijn ook witte mensen die in armoede leven en uitgesloten worden.

We kennen de cijfers en de realiteit. Ik heb in Brussel met witte jongeren en ouders gewerkt die in uitsluiting leven. Er zijn witte mensen die het moeilijk hebben, net zoals er mensen met een migratieachtergrond zijn die het goed hebben. Maar, en dit is een belangrijke ‘maar’, we moeten naar het totaalbeeld kijken, en wie op een eerlijke manier kijkt, ziet dat macht en middelen vooral in witte handen zijn en dat dit gevolgen heeft.