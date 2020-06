"Restaurantreservaties stromen binnen, maar het blijft bang afwachten of het allemaal rendabel zal zijn"

Boekingsplatform Tablebooker, dat het reservatiesysteem beheert voor meer dan 3.000 horecazaken, stelt vast dat de Belg massaal opnieuw reserveert om op restaurant te gaan. "We verwerken momenteel ruim 50.000 reservaties per dag, dat is zelfs meer dan voor de coronacrisis", zegt Paul Slootmans van Tablebooker. Het blijft bang afwachten of het ook rendabel zal zijn om een horecazaak open te houden met de strenge coronamaatregelen.