"Gratis mondmasker voor elke Belg" dan toch geleverd, vanaf 15 juni liggen ze in de apotheek

De 18 miljoen mondmaskers liggen klaar in Peutie. Ze worden de komende dagen door Defensie verspreid naar centrale punten waar ze dan verder verdeeld worden naar de apotheken.

Elke Belg mag er daar één gaan halen. Dat zal gebeuren via een vaste procedure. Op 15 juni mag al wie 75 of ouder is in de rij gaan staan, de dag erna daalt die leeftijdsgrens naar 67 jaar. Vanaf 17 juni zijn alle 60-plussers aan de beurt en dat gaat zo door tot 26 juni, dan mag iedereen in het bezit van een eID of kidsID er eentje gaan ophalen.