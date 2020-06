Meer dan 58.000 mensen kregen fout verslag na telefonische hulp bij belastingaangifte

Maar in meer dan de helft van die verslagen zijn dus fouten geslopen. "Het gaat om 58.661 gevallen", vertelt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "De vooraf ingevulde codes klopten, maar de rest ontbrak. De mensen waarbij die fout gebeurd is, krijgen volgende week een nieuw verslag. Dat vervangt dan het vorige verslag. Zo is alles in orde."

Ook wie de fouten niet opgemerkt had en het verslag al ondertekend heeft, krijgt een nieuwe versie.

Zo'n 100.000 mensen kregen de voorbije weken al een verslag opgestuurd op basis van de telefonische hulp. Voor een papieren aangifte hebben mensen nog tijd tot eind deze maand. "De fout is intussen opgelost dus nu zal het in orde zijn", verzekert de FOD Financiën. "Het was de eerste keer dat we het zo moesten doen."