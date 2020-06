West-Vlaamse jongeren die afstuderen, vinden binnen het jaar werk

In 2018 waren er 12.672 schoolverlaters in West-Vlaanderen. Iets meer jongens (6394) dan meisjes (6278) verlieten de school. Slechts 7,5 procent was een jaar later nog werkloos. Je school afmaken is het allerbelangrijkste. Jongeren die de school verlaten voor ze hun middelbaar hebben afgemaakt, vinden heel moeilijk werk.

Er is nog altijd veel vraag naar mensen in de zorg en de technologische sector. Dat zal ook zo zijn na de coronacrisis, zegt Joris Ghysels van de VDAB: "Wij vrezen dat na de coronacrisis er een soort verdringing op arbeidsmarkt zal komen. Hogergeschoolden zullen jobs innemen van laaggeschoolden. Net daarom is het nodig dat jongeren nu vooral doorbijten en een kleine inspanning leveren om toch hun middelbare school af te maken."