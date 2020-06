Ook prostituees kunnen weer aan de slag, maar met extra voorzichtigheid 

"Alles wat niet verboden is, is toegestaan." Zo zei premier Wilmès het op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad vorige vrijdag. En aangezien prostitutie nergens wordt genoemd bij de verboden activiteiten, gaat sectorvereniging Utsopi ervan uit dat de sekswerkers weer aan de slag kunnen. Al kunnen gemeentes wel nog beperkingen opleggen. Zo blijft er in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node een verbod gelden. In Antwerpen zouden sekswerkers volgens Gazet van Antwerpen pas volgende week maandag hun werk mogen hervatten.