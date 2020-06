Aftredend president Pierre Nkurunziza van Burundi overleden

Pierre Nkurunziza kwam in 2015 in een slecht daglicht te staan doen hij protest tegen een ongrondwettelijke derde termijn met geweld liet neerslaan. In dat jaar werd ook een mislukte staatsgreep gepleegd. In de maanden na de verkiezingen van 2015 bleef het bijzonder onrustig. Zeker 1.200 mensen kwamen om bij dat geweld en ruim 400.000 Burundezen sloegen op de vlucht. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag opende een onderzoek en België en andere landen kondigden sancties af.

In Burundi is zeven dagen van nationale rouw afgekondigd. Volgends de grondwet neemt de parlementsvoorzitter het presidentschap over. De verkozen president Evariste Ndayishimye zou de eed pas afleggen in augustus.