Baandancing De Toverfluit in Halle-Zoersel weer open, zelfs ook als groenten- en fruitkraam

Om de coronacrisis financieel te overleven, hebben Eddy en zijn vrouw Ria er voor zichzelf een extra job bij gecreëerd. Ze hebben één van hun terrassen omgebouwd tot een plek waar ze verse aardbeien, asperges en andere groenten verkopen. In plaats van laat te gaan slapen en pas in de loop van de voormiddag op te staan, komt Eddy nu dus regelmatig heel vroeg zijn bed uit om naar de veiling te gaan.

"Ik ben ondertussen 69 jaar, maar ik pas me aan en doe samen met mijn vrouw mijn best om de Toverfluit draaiende te houden. Mijn vrouw is trouwens niet alleen mijn rechterarm maar ook mijn beste vriendin. Ik ben heel blij dat wij al 37 jaar samen zijn", besluit Eddy.