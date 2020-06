Joe Biden richt zich tot dochtertje George Floyd: "Als er gerechtigheid komt, zal je papa de wereld veranderd hebben" 

In de Amerikaanse stad Houston (Texas) is George Floyd begraven, de zwarte man om het leven kwam nadat een politieagent minutenland zijn knie in zijn nek had gezet. In twee weken tijd is George Floyd het symbool geworden van verzet tegen racisme en politiegeweld. In een videoboodschap sprak Democratisch presidentskandidaat Joe Biden: "We mogen niet denken dat we opnieuw kunnen wegkijken van het racisme dat onze ziel prikt, van dit systemische misbruik dat het Amerikaanse leven nog altijd teistert."