Besmette personen zonder ziektesymptomen geven coronavirus nauwelijks door, zegt WHO

De vaccinoloog benadrukt dan ook: "De afstandsregel is dubbel zo belangrijk nu we dit weten. Je kan immers niet weten wie drager is en en wie niet." Want dragers van het virus zonder symptomen kunnen corona dus wel doorgeven, al verspreiden ze minder druppels. Door het bewaren van voldoende afstand of het dragen van een mondmasker, is de kans dat je wat besmette druppeltjes op je krijgt klein.