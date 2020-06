Waarom het Vlaams Belang ook onder Tom Van Grieken een veertig jaar oude politieke maagd blijft

Als er geen vervroegde verkiezingen komen zit ook de timing in 2024 eigenlijk verkeerd. In het voorjaar zijn er eerst de federale en regionale verkiezingen waarna pas in het najaar de lokale en provinciale volgen. In het omgekeerde scenario zijn de kansen op beleidsdeelname groter omdat dan eerst lokale openingen geforceerd kunnen worden.

Kortom, het is weinig waarschijnlijk dat het Vlaams Belang onder Tom Van Grieken tot een beleidspartij uitgroeit. In “The fourty year old virgin” dacht de omgeving van Andy Stitzer naderhand zelfs verkeerdelijk dat ie homo was. Het Vlaams Belang schenkt daarom beter zelf klare wijn over de eigen marsrichting wil ze meester blijven van haar eigen lot en verhaal. Zoniet moet men ook niet komen klagen dat mensen een verkeerd beeld schetsen van de partij.