Bouwkraan sleurt stukje van kapeltoren mee in Antwerpen : "Waarschijnlijk is de kabel in het kruis blijven hangen"

In de Keizerstraat in Antwerpen heeft de kabel van een bouwkraan per ongeluk een stukje toren van een kapel meegesleurd. Dat stuk toren kwam op het dak van een huis aan de overkant terecht. "Waarschijnlijk is de kabel in het kruis blijven haken", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.



De bewoners van het huis werden geëvacueerd. De buren werd gevraagd om binnen te blijven zodat er zeker geen brokstukken op hun hoofd zouden vallen. Gelukkig raakte niemand gewond.

De stadingenieur is ter plaatse gekomen om de stabiliteit van de toren na te gaan en het bleek veilig te zijn.