Bruinvisje (dat gered werd door politieman uit Middelkerke) dan toch aangespoeld en overleden

Zondagmorgen kreeg de politie van Middelkerke een oproep van een wandelaar die een klein bruinvisje had aangetroffen en terug in het water probeerde te plaatsen. Na veel mislukte pogingen en een tussenkomst van het KBIN, besloot politieman Sebastien Verbuecken zelf in zee te springen met het bruinvisje om het te verenigen met zijn moeder. Dat is uiteindelijk gelukt. “Maar het dier was te veel verzwakt om te overleven”, zegt Jan Haelters. Volgens hem is het bruinvisje allicht te dicht bij de branding geboren, waarop het in de problemen kwam en niet genoeg kracht had om terug bij de moeder te raken.

