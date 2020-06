Uitdaging van wielrenner Victor Campenaerts stuit op verzet van burgemeester Keerbergen: "Te gevaarlijk" 

De oproep is niet in dovemansoren gevallen. "De bewoners melden ons dat er al meer wielertoeristen rondrijden", meldt waarnemend burgemeester Erik Moons (Open VLD). "Maar van recordpogingen heb ik nog geen weet", lacht hij. "Maar even serieus nu: het gebied rond het meer van Keerbergen is een residentiële wijk, met veel gezinnen en wandelaars. Net daarom hebben we daar in het verleden al een snelheidsbeperking ingevoerd. Op sommige kruispunten moet je ook stoppen. Dit is geen parcours voor zulke uitdagingen", waarschuwt Moons.