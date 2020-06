Te weinig afstand tussen klanten en zelfs vechtpartijen: politie sluit Hasselts café op heropeningsdag horeca

Het was gisteren de eerste avond dat mensen opnieuw op café konden gaan. En in Hasselt moest de politie al meteen verschillende keren uitrukken. "In het algemeen kunnen we zeggen dat het heel vlot gegaan, we hebben weinig problemen gehad", zegt Dorien Baens van de politie Limburg Regio Hoofdstad. "Alleen hebben we heel de avond ons werk gehad met één zaak waar het heel onrustig was."