Café De Smoutpot in Zwijndrecht gebruikt verkeerslicht om duidelijk te maken of er nog plaats is

Vorige week werd op de veiligheidsraad beslist dat cafés weer open mogen, als ze de veiligheidsmaatregelen volgen. "Doordat de bubbels uitgebreid zijn naar tien personen, kunnen we meer mensen binnen laten. Het licht heeft gisteren nog niet op rood gestaan. Dat kan door het slechte weer komen, hoewel we niet de indruk hebben dat de klanten daarvoor thuisblijven", zegt Nelis.

Als het goed weer is, gaat het verkeerslicht waarschijnlijk ook nooit op rood staan. "We hebben een grote tuin waarin we heel wat mensen kunnen zetten. Als we de mensen ervan kunnen overtuigen dat de andere klanten in hun bubbel van tien personen mogen komen, kunnen we nog meer mensen toelaten", vertelt Nelis.