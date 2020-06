Campagne wil komaf maken met etnisch profileren van politie in ons land

Het wordt een campagne die twee jaar lang zal lopen. Onder de noemer ‘Niet Normaal – Stop etnisch profileren’ willen Amnesty International, JES Brussel, Liga voor Mensenrechten, Minderhedenforum, Uit De Marge, Ligue des Droits Humains, MRAX én activist Yassine Boubout sensibiliseren rond etnisch profileren door de politie.

"Etnisch profileren is zomaar iemand tegenhouden en de identiteit controleren. Dat gaat dan altijd over burgers met een andere huidskleur of met een migratie-achtergrond, iedereen die er dus 'anders' uitziet. Een uiting van discriminatie is het en we willen dat dat ophoudt", zegt Eveline Vandevelde, die de spreekbuis is van de campagne. Zelf is ze half-Vlaamse, half-Burundese.

"Het is een vaak gebruikte politietechniek, die niet geoorloofd is en die ook niet efficiënt is. Als de politie je, zonder een geldige reden, controleert omdat je een niet-blanke huidskleur hebt, heeft dat een immense impact. Het is vernederend, frustrerend en het schaadt het vertrouwen in de politie."