Kleinschalige zomerevenementen in openlucht in Brugge: "Tickets kosten maar 3 euro"

Door de coronacrisis werden ook in Brugge de grote evenementen geannuleerd. Dit jaar onder meer geen Cactus Festival, Cirque Plus, Moods, Tripeldagen, Benenwerk … Maar achter de schermen zaten de Brugse culturele organisaties niet stil. Ze pakken uit met kleinschalige zomerevenementen. Die zullen in openlucht plaatsvinden in een afgesloten ruimte. Enkele locaties zijn het House of Time aan de Dampoort, de binnenkoer van het Gruuthuusemuseum en de tuin van het Guido Gezellemuseum.

De Brugse cultuurhuizen beloven een divers aanbod: intieme concerten, circus, dans, kindervoorstellingen, theater… Er zal een maximumcapaciteit zijn van 200 personen.

Schepen van cultuur Nico Blontrock (CD&V): "Het zal allemaal low budget zijn. Daarom kosten tickets ook maar 3 euro." Je moet tickets reseveren en dat zal enkel online kunnen. De ticketprijs is meteen ook een rechtstreekse gift aan het fonds dat artiesten ondersteunt. Bij slecht weer gaan de voorstellingen niet door en gaat de drie euro ook naar dat fonds. Tickets worden dus niet terugbetaald.