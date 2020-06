Eerste kersen geveild: telers verwachten geen overvloedige oogst,  maar wel lekkere kersen

De telers verwachten geen overvloedige oogst, maar wel kwalitatief goede kersen. En dat is maar goed ook, zegt minister Hilde Crevits: "Het is heel belangrijk te onderstrepen dat corona mensen dichter heeft gebracht bij streekeigen groenten en fruit. Er zijn heel veel problemen geweest de voorbije jaren voor de fruitsector, onder meer met de zonnebrand vorig jaar. Die is ondertussen erkend als ramp, maar ik hoop nu dat het een goed seizoen wordt."

De kersentelers verwachten inderdaad ook een goede oogst. "Niet overvloedig," zegt teler Karel Vaes, "Kersen houden van warm en droog weer. Ze hebben natuurlijk wel genoeg vocht nodig, maar dat valt wel mee." En het ziet er goed uit. "Het is niet zo overweldigend dat er te veel vruchten hangen, dus de kersen die er hangen, kunnen best wel heel dik worden," besluit Vaes.

De jongste jaren is de kersenverkoop trouwens bijzonder sterk gegroeid, merkt Filip Appeltans van veiling Belorta in Borgloon op: "We hebben een verviervoudiging op vijf jaar tijd. En ik denk dat dat aantoont dat de fruitsector inzet op diversificatie." Want ook ander klein en zacht fruit als bessen en frambozen zijn in trek.